Doğukan’dan MTG’ye 6 yıllık imza

Aksa Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü genç bir ismi daha renklerine bağladı.

Play out son maçında uzatma dakikalarında bulduğu golle Süper Lig'de kalmayı başaran Türk Ocağı'nda başarılı futbolcu Doğukan Altuntaş ayağının tozuyla MTG kulübünde imzayı attı.

Sağ kanatta görev yapan 25 yaşındaki futbolcu için MTG Başkanı Koral Bozkurt ile yöneticiler, TOL Başkanı Tamer Mertkan ile kaptan Ertaç Taşkıran arasında Hamitköy maçı sonrası görüşmede anlaşmaya varıldı ve transfer resmileştirildi.

