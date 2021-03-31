Doğu’da futbolumuzu masaya yatırdılar

Kıbrıs Türk Futbol FederasyonubaşkanıHasan Sertoğlu ile ülkemizin önemli futbol adamları sosyal içerikli yemekte buluştular.

Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanı Rifat Berkel’in girişimiyle İskele’de düzenlenen yemekteHasan Sertoğlu’na,Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu1. Başkan vekili Oktay Çocuk eşlik etti. Yemekte Mormenekşe kulübü eski başkanı Metin Menekşeli, Yeniboğaziçi başkanı Mehmet Fahlioğulları, Mustafa Kabasakal, Kulüpler Birliği eski başkanı Kemal Köseoğluda yer alırken, yemeğin konusu futbolumuz oldu.

