banner583
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
3 0
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
33 0
 
31 0
İlla ki birilerinin canının yanması mı gerek?
İlla ki birilerinin canının yanması mı gerek?
58 0
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
20 0
Cimnastikte kadın üstünlüğü
Cimnastikte kadın üstünlüğü
24 0
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
135 0
banner529
banner570

Doğu’da futbolumuzu masaya yatırdılar

banner476

banner624
Doğu’da futbolumuzu masaya yatırdılar
banner630
Kıbrıs Türk Futbol FederasyonubaşkanıHasan Sertoğlu ile ülkemizin önemli futbol adamları sosyal içerikli yemekte buluştular.
Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanı Rifat Berkel’in girişimiyle İskele’de düzenlenen yemekteHasan Sertoğlu’na,Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu1. Başkan vekili Oktay Çocuk eşlik etti. Yemekte Mormenekşe kulübü eski başkanı Metin Menekşeli, Yeniboğaziçi başkanı Mehmet Fahlioğulları, Mustafa Kabasakal, Kulüpler Birliği eski başkanı Kemal Köseoğluda yer alırken, yemeğin konusu futbolumuz oldu.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.