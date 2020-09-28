Doğanlılar’ın dayanışması

Özgür GÖKSEL
Doğan Türk Birliği, Londra’da faaliyet gösteren Londra Doğan Türk Birliği ile dayanışma örneği sergiliyor.
Londra Doğan Türk Birliği’nin maçlarını kulüp facebook sayfasından paylaşan Doğan Türk Birliği, Londra temsilcisine Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu İkinci Liginde başarılar diledi. Londra Doğan Türk Birliği ilk maçında Kayserispor’a 2-0 mağlup olmuştu.
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