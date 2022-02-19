Doğan’ın umutları azalıyor

Süper Lig’de şampiyonluk hedefi olan Doğan Türk Birliği konuk ettiği Yonpaş Dumlupınar kaşısında beraberliği son dakikalarda bulduğu golle kurtarırken zirveden biraz daha uzaklaşarak umutlarını azalttı

Girne 20 Temmuz Mete Adanır StadıEmre Öztaşlı, Hüseyin Özaşık, Emre ÇevikdalDursun, Aydın(DK 63 Farouk), Salih(DK 75 Tansel), Ali Savaşan, Ahmet Sönmez, Sercan, Ali Akbulut, Doğukan, Kenan, Billy, Halil.Türkkan, Olcay, Turgut Kaan, Emre, Tahsin(DK 69 Mert), Mehmet, Berke, Berk, Eray, Ola(DK 85 İsmail), Weston.Süper Lig'in 19.haftasında Doğan Türk Birliği ile Yonpaş Dumlupınar 2-2 berabere kaldı.Sağ kanattan gelişen bir başka ev sahibi takım atağında ceza alanına giren Kenan’ın etkili vuruşunda top üstten auta gitti.18.DK: Doğan Türk Birliği’nin kullandığı köşe vuruşunda Yonpaş Dumlupınar savunmasının uzaklaştırmadığı topu iyi takip eden Ahmet Sönmez güzel bir vuruşla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi.1-0Doğan Türk Birliği kontra atağında Yonpaş Dumlupınar savunmasının hatasında topla buluşan Kenan’ın vuruşunu kaleci Türkkan ayakları ile kornere çeldi.Sağ kanattan gelişen yeni bir ev sahibi takım atağında Aydın’ın ortasında ceza alanı içerisinde Kenan’ın güzel kafa vuruşunu ayni güzellikte kaleci Türkkan önledi.45.DK: Doğan Türk Birliği savunmasının hazırlıksız yakalandığı bir anda topu önünde bulan Weston yaptığı vuruşta topu filelere göndererek skora denge getirdi.1-1Doğan Türk Birliği’nin kullandığı uzun taç atışı sonrasında Ahmet Sönmez’in kafa vuruşunu kaleci Türkkan önleyen isim oldu.Doğan Türk Birliği’nin kalabalık adamla geliştirdiği atakta ceza alanı içerisinde topun gelişine Ali Akbulut’un yaptığı vuruşta top yandan az farkla dışarı gitti.Doğan Türk Birliği’nin kalabalık adamla geliştirdiği bir başka atakta Yonpaş Dumlupınar ceza alanı içerisinde topla buluşan Doğukan’ın vuruşunda top direğin üzerinden az farkla dışarı gitti.59.DK: Yonpaş Dumlupınar kontra atağında topu iyi taşıyıp kontrol eden Eray yaptığı vuruş sonrasında topu filelere göndererek takımını deplasmanda öne geçirdi.1-2Doğukan ile gelişen Doğan Türk Birliği kontra atağında bu oyuncunun güzel ortasında arka direkte Ahmet Sönmez müsait durumda yaptığı vuruşta topu dışarı gönderdi.87.DK: Doğan Türk Birliği’nin kalabalık adamla geliştirdiği atakta Billy’nin ceza alanı içerisine yaptığı ortada topu iyi takip eden Ali Akbulut yaptığı vuruşla skora denge getirdi.2-2Doğan Türk Birliği’nin geliştirdiği bir başka atakta Billy’nin kendi çabası sonrasında hazırladığı topa yaptığı vuruşu kaleci Türkkan bir kez daha önlemeyi başardı.Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan sın düdükle birlikte karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.