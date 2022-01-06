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Doğan’ın genç golcüsü Çetinkaya’da

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Doğan’ın genç golcüsü Çetinkaya’da
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AKSA Süper Lig’in Girne ekibi Doğan Türk Birliği'nin genç yeteneği Arda Eren Metin, ligin ikinci devresinde gollerini Çetinkaya için atacak.
Doğan Türk Birliği’nin 21 yaşındaki genç golcüsü Arda için bir süreden beridir DTB ile görüşmelerini sürdüren Çetinkaya, oyuncu için olumlu yanıt alarak kadrosuna kattı..
Arda 2019-2020 sezonunda A2 Süper Lig'de gol krallığı sevinci yaşarken, bu sezon da ligin ilk devresinde A2 Ligi'nde 36 gol kaydetti.
 
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