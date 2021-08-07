Doğan’dan net galibiyet

Futbol takımlarının 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, maç eksikliklerini gidermeyi hedefleyen takımlar, hazırlık maçlarına ağırlık vermeye başladılar.
Lapta Şehit Şevket Stadında oynanan hazırlık maçında Süper Ligin 2 iddialı ekibi Doğan Türk Birliği ile Yenicami karşılaştılar.
Çekişmeli geçen maçta Doğan Türk Birliği, Yenicami’ye oranla daha etkili oynarken, Kaan Borova’nın golleriyle maçı 2 – 0 kazandı.
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