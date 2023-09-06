Doğan’dan bir yıldız doğuyor

Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’nde oynadığı 14 maçta 41 gol atarak ligin gol kralı olmayı başaran Doğan Türk Birliği futbolcusu Süleyman Tuğra Hürdeniz, Doğan’ın gelecekteki yıldız adayı olarak gösterildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Digiturk Kıbrıs U14 Ligi, geçtiğimiz cuma akşamı oynanan final karşılaşması ile tamamlandı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü arasındaki final maçından galibiyetle ayrılarak şampiyon olan taraf 2-0’lık skorla Doğan Türk Birliği oldu. DTB’ye şampiyonluğu getiren golleri 25 ve 36. dakikalarda Süleyman Tuğra Hürdeniz kaydetti. Süleyman ligin gol kralı olmayı da başardı.

Gelecek vaat eden yıldız golcü lig boyunca 14 maçta 41 gol kaydederek de tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun babası eski futbolcu ve yönetici Kayhan Hürdeniz, finalin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunu şu sözlerle tebrik etti: “14 maç 41 gol, 41 kere maşallah. Her gün çalışmaya devam, işimiz yeni başlıyor… Aferin babam”

