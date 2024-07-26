Doğan’dan 3 imza birden

Doğan Türk Birliği, Koral Saymaz (serbest transfer hakkı) Serhat Deste ve Feyyaz Gül'ü bonservisli olarak kadrosuna dahil etti.

Transferlerle ilgili Kulüpten şu açıklama yapıldı:

Değerli basın mensupları Kulübümüz Koral Saymaz (serbest transfer hakkı ) Serhat Deste ve Feyyaz gül ü kadrosuna bonservisli transfer etmiştir

