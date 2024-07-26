banner913
banner932
Paris 2024 Olimpiyatları’na renkli açılış
Paris 2024 Olimpiyatları’na renkli açılış
5 0
“Değiştirme irademizi gösterme zamanıdır”
“Değiştirme irademizi gösterme zamanıdır”
19 0
 
“Üç adaylı kurultay olacak”
“Üç adaylı kurultay olacak”
65 0
Ralliciler Ali Zort anısına yarışacak
Ralliciler Ali Zort anısına yarışacak
24 0
Easy Lig’de çeyrek finaller yarın oynanacak
Easy Lig’de çeyrek finaller yarın oynanacak
38 0
Yalan beyanla 70 bin sterline ev sattı, tutuklandı
Yalan beyanla 70 bin sterline ev sattı, tutuklandı
38 0
Trafik denetimlerinde 411 sürücü rapor edildi
Trafik denetimlerinde 411 sürücü rapor edildi
21 0
banner1032

Doğan’dan 3 imza birden

banner1020

banner974
Doğan’dan 3 imza birden
banner971
Doğan Türk Birliği, Koral Saymaz (serbest transfer hakkı) Serhat Deste ve Feyyaz Gül'ü bonservisli olarak kadrosuna dahil etti.
Transferlerle ilgili Kulüpten şu açıklama yapıldı:
Değerli basın mensupları Kulübümüz Koral Saymaz (serbest transfer hakkı ) Serhat Deste ve Feyyaz gül ü kadrosuna bonservisli transfer etmiştir
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.