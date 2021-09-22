Doğan’da hedef ilk galibiyet

AKSA Süper Ligde 2021 – 2022 sezonunda ikinci hafta, hafta sonunda oynanacak olan maçlarla başlayacak.İlk hafta maçında evinde Doğan Türk Birliği’ne mağlup olan Doğan Türk Birliği, 26 Eylül Pazar günü Esat Erdoğmuş Stadında, Hamitköy’e konuk olacak. Sarı lacivertliler ilk haftayı lider tamamlayan rakiplerine karşı hırslı hazırlanırlarken, ilk galibiyeti almayı hedefliyorlar.Doğan Türk Birliği, maçla ilgili antrenmanlarını sürdürürken, dünkü antrenmanı Lapta Şehit Şevket Kadir Stadında yaptı.AKSA Süper Ligde 2021 – 2022 sezonunda ilk hafta maçında evinde Cihangir’e mağlup olan Doğan Türk Birliği, 26 Eylül Pazar günü Esat Erdoğmuş Stadında, Hamitköy’e konuk olacak.Sarı lacivertliler ilk haftayı lider tamamlayan rakiplerine karşı ilk galibiyetini almayı hedeflerken, sakat futbolcularını da maça yetiştirmeye çalışıyor.Doğan Türk Birliği’nin sakat futbolcuları Halil Turan, Sercan Demirman ve Bayram Anday’ın, tedavileri sürerken, futbolcular antrenmanlarda takımdan ayrı çalışıyorlar.