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Doğancı’da Cemal Cemsal Başkan..!

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Doğancı’da Cemal Cemsal Başkan..!
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BTM 2.ligde mücadele eden bu sezon BTM 1’e çıkmayı finalde penaltılarda kaybeden Doğancı’da bu akşam yapılan olağan genel kurulda başkanlığa Cemal Cemsal getirildi.
Eski Lefke futbolcusu Cemal Cemsal daha önce Doğancı takımında da forma giymiş bir isim olarak genç yaşta başkanlığa soyunarak köyüne sahip çıktı.
Yapılan genel kurulda başkan seçilen Cemsal yönetim kurulunu da belirleyip açıklayarak yeni sezon için kolları erken sıvama kararı aldı.
Başkan Cemal Cemsal
As Başkan Derviş kasap
Sporcu sorumlusu Fehmi Kurtbogan
Sporcu sorumlusu Enver Çuvalcıoğlu
Genel sekreter Cemal Çamlıca
Saha sorumlusu Serhun Tümtürk
Alt yapı sorumlusu Onur Tümtürk
Faal üyeler Olgun İncesun, Hasan Tabak
 
 
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