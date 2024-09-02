Doğancı’da Cemal Cemsal Başkan..!

BTM 2.ligde mücadele eden bu sezon BTM 1’e çıkmayı finalde penaltılarda kaybeden Doğancı’da bu akşam yapılan olağan genel kurulda başkanlığa Cemal Cemsal getirildi.

Eski Lefke futbolcusu Cemal Cemsal daha önce Doğancı takımında da forma giymiş bir isim olarak genç yaşta başkanlığa soyunarak köyüne sahip çıktı.

Yapılan genel kurulda başkan seçilen Cemsal yönetim kurulunu da belirleyip açıklayarak yeni sezon için kolları erken sıvama kararı aldı.

Başkan Cemal Cemsal

As Başkan Derviş kasap

Sporcu sorumlusu Fehmi Kurtbogan

Sporcu sorumlusu Enver Çuvalcıoğlu

Genel sekreter Cemal Çamlıca

Saha sorumlusu Serhun Tümtürk

Alt yapı sorumlusu Onur Tümtürk

Faal üyeler Olgun İncesun, Hasan Tabak



