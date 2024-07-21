Doğancı güle oynaya finalde

Sahasında konuk ettiği Taşkent’i 4-1 mağlup eden Batı temsilcisi Doğancı adını finale yazdırdı. Aldığı bu galibiyetle final vizesi alan Doğancı, finalde Amaara Gaziveren ile eşleşti. Doğancı emek stadında oynanan ve 5 golün çıktığı karşılaşmada sahadan 4-1 galip ayrılan Doğancı takımı gruplardaki iyi çıkışını yarı final maçında da göstererek adını finale yazdırmayı başardı.
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