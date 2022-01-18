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Doğancı Disiplin Kuruluna sevk edildi

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Doğancı Disiplin Kuruluna sevk edildi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu İktisatbank BTM 1. Ligi Beyaz Grup’ta hafta sonu oynanan Doğancu-Tatlısu karşılaşmasındaki olaylar nedeniyle Doğancı Kulübü ile futbolcusu Cevdet Çağer’i Disiplin Kurulu’na sevk etti.
Sevk kararı ile ilgili Federasyon şu açıklamayı yaptı:
KTFF Soruşturma Merci, 17.01.2022 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.
1-16499 maç numarası ile Doğancı SK ile Tatlısu HOBSK arasında 16.01.2022 tarihinde oynanan İktisatbank BTM 1. Ligi Beyaz Grup müsabakasında Doğancı SK’nın yaratmış olduğu saha olaylarından dolayı, kulübün KTFF Disiplin Talimatının 52. Maddesi uyarınca BTM Disiplin Kurulu’na sevkine;
2-Yine aynı müsabakada, Doğancı SK futbolcusu 106962 lisans numaralı Cevdet Çağer’in, kişilik haklarına saldırı, hakaret, küfür ve tehdit içerikli eylemlerinden dolayı KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi uyarınca BTM Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.
 
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