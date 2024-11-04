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Doğan’a Çetinkaya freni

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Süper Ligin 7. Haftasına lider başlayan Doğan T. Birliği konuk ettiği Çetinkaya’yla 0 – 0 berabere kalarak 1 puan aldı ve liderliği Cihangir’e devretti

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Doğan’a Çetinkaya freni
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Stat: Mete Adanır Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Rüya Sakallı, Serkan Özdenkci
Doğan T. Birliği: Cem Ateş, Selim (Ufuk), Ngwa Niiba, Tunahan, Doğukan(Arda Eren), Tunç, Ali Savaşan, Gime Toure, Billy Michael, Emre Soytürk, Serhat Deste(Koral)
Çetinkaya: Türkkan Delideniz, Yusuf Kondoz, Ahmet Hatay, Kadir Erol, Recep Arkol,(Cemal), Moussa Traore, Mustafa K. Atlar, Muammer Tip(Hamit), Pa Omar Jobe(Ali), Ussumane Djabi, Yasin Doğan(Ahmet)
 
AKSA Süper Lig’de 7’nci hafta mücadelesinde haftaya lider giren ancak rakiplerine maç fazlası ile ilk basamağı kaptıran Doğan Türk Birliği, son haftaların çıkışta takımı Çetinkaya’yı konuk etti.
Girne, Mete Adanır Stadı’nda yer alan karşılaşmada taraflar gol atma başarısı gösteremeyince 90 dakika 0-0 eşitlikle sona erdi ve ligin yeni lideri Cihangir oldu. Özellikle Çetinkaya güçlü rakibi karşısında oyunun genelinde kopmayarak rakibine net şans tanımadı, oyunun son bölümlerinde bulduğu pozisyonları ise değerlendiremedi.
Bu sonucun ardından Doğan Türk Birliği 17 puana yükselirken Çetinkaya puanını 11 yaptı. Ligde gelecek hafta Doğan Türk Birliği, Mesarya’nın konuğu olacak. Çetinkaya ise Gönyeli’yi konuk edecek.
 
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