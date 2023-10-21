Doğan zoru başardı

Aksa Süper Ligde zirve yarışının içinde olmak isteyen Doğan Türk Birliği, 22’dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı Çetinkaya’yı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu

Yer: Girne Mete Adanır Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Mehmet V. Çevik, Sertan Alkın

Doğan Türk Birliği: Ozan, A. Sönmez, Emin, Koral (85 Yusuf) Emre, Farouk, M.Kemal, Hascan (81 Güvenç) Kenan (75 Ali Savaşan) Orgill, Dodoo (85 Arda)

Çetinkaya: Kemal, Agit, Batuhan (64’Ali) Aşkın (56 Hamit) Recep, Cemal (64 Tunahan) Behiç (81 Emre) Çağdaş, Yasin (56 Muammer) Osita, Ernest

Goller: 47' Kenan, 57' Koral (Doğan Türk Birliği)

Kırmızı Kart: 22' Orgill (Doğan Türk Birliği)



AKSA Süper Lig'in 5.hafta karşılaşmasında Doğan Türk Birliği sahasında Çetinkaya'yı ağırladı.

5'inci ve 18'inci dakikalarda Kenan'ın ceza alanı dışından sert şutlarında kaleci Kemal gole izin vermedi.

22' Agit'e yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gören Orgill, yardımcı hakemin alkışla protesto uyarısı sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

47' Dodoo'nun sol çaprazdan vuruşunu Kemal önledi, boşta kalan topu Kenan kafa ile ağlara gönderdi: 1-0

57' Hascan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Koral güzel bir kafa vuruşu ile farkı 2'ye çıkardı.

76' önce Muammer sonrasında Hamit'in vuruşlarında kaleci Ozan gole izin vermedi.

80' Ali Savaşan'ın sert vuruşunda kalecinin engellediği top boşta kaldı, Hascan yakın mesafeden topu üstten auta gönderdi.

90+2' ceza alanında Ahmet Sönmez' in elle müdahalesi gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Çağdaş'ın vuruşunda top yan kale direğinden geri geldi.

Karşılaşma 2-0 Doğan Türk Birliği üstünlüğünde tamamlanırken ev sahibi ekip puanını 10'a çıkardı. Çetinkaya ise 6 puanda kaldı.

