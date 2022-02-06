Doğan zorlansa da kazandı

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler:Hüseyin Eyyüpler, Yusuf Bakar, Hakan Gök
DTB: Cenk, Afün (83.Dk Bayram),Kenan (90.Dk Mahmut), Tansel (56.Dk Doğukan), Aydın, Ahmet Sönmez, Ali Akbulut, Ali Savaşan, Halil, Michael, Farouk (83.Dk Hamit)
Hamitköy: Tolga, İbrahim Kaba, Rifat (79.Dk Abdullah), İbrahim Öksüzoğulları, Mert, Serhat, Toykan, Danny, Kemal Barbet (84.Dk Ömer),Ardahan (64.Dk Mehmet Çil), İbrahim Güler
Goller: 9.Dk Michael, 23.Dk Ahmet Sönmez,86.Dk Halil Turan (DTB)- 18.Dk Toykan ,66.Dk Kemal (Hamitköy)
AKSA Süper Ligin 17.haftasında Doğan Türk Birliği ile Hamitköy arasındaki bol gollü maçı Doğan Türk Birliği 3-2 kazanmayı başardı. Doğan Türk Birliği bu galibiyetle puanını 34 yaparak lider MTG’nin bir puan arkasında zirve takibini sürdürdü. Doğan Türk Birliği gelecek hafta Göçmenköy ile deplasmanda karşılaşacak.
9.Dk: DTB ‘de Kenan’ın kullandığı köşe atışında Michael kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. DTB 1-0 Hamitköy
18.Dk: Hamitköy’de kazanılan köşe atışı paslaşarak kullanıldı ve Toykan sol çaprazda topu alarak kaleye gönderdi. Oluşan karambolde çizgi üzerinde kaleci Cenk’in müdahalesine rağmen top filelere gitti. DTB 1-1 Hamitköy
23.Dk: DTB’de sağ çaprazdan kazanılan serbest atışı Kenan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Ahmet Sönmez’in kafa vuruşu kaleci Tolga’nın müdahalesine rağmen filelere gitti. DTB 2-1 Hamitköy
30.Dk: Hamitköy atağında Serhat, Farouk’un müdahalesiyle yerde kaldı ancak karşılaşmanın hakemi pozisyonu devam ettirdi. Hamitköy cephesinin bu pozisyonda yoğun itirazları oldu.
54.Dk: Hamitköy atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Toykan’ın vuruşunda top kaleci Cenk’in kucağında kaldı
55.Dk: Hamitköy’de Toykan, Farouk’un hatasında topa sahip oldu ve kaleci Cenk ile karşı karşıya kaldı. Toykan’ın şutunda Cenk gole izin vermedi dönen topa yine Toykan vurdu ancak top yandan dışarıya gitti.
66.Dk: Hamitköy atağında İbrahim Ökszüoğulları soldan topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Kemal’ın kafa vuruşunda top filelere gitti. DTB 2-2 Hamitköy
77.Dk: Hamitköy atağında Toykan soldan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Savunmaya da çarpan top direğin dibinden kornere gitti.
86.Dk: DTB atağında Aydın’ın ceza sahasına gönderdiği topu Halil Turan kafa vuruşuyla filelere gönderdi. DTB 3-2 Hamitköy
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