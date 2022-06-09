Doğan, Turan Altay’la anlaştı

AKSA Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği, teknik direktör Caner Oshan’ın görevini bırakma kararı alması sonrasında teklif yaptığı Turan Altay ile anlaşma sağladı

AKSA Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği'nde yıllardır takımı çalıştıran Caner Oshan'ın genel kurulda görevi bıraktığını açıklamasının ardından önceki akşam Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu ile liglerimizin deneyimli ve şampiyonluk apoletli teknik direktörü Turan Altay Gönyeli'de bir mekanda bir araya geldi. Görüşmede görevi bırakan Caner Oshan da hazır bulunurken, Turan Altay ile Doğan Türk Birliği 2022-2023 sezonu için anlaştı.

Doğan Türk Birliği yönetiminin yeni teknik direktörü Turan Altay için imza töreni düzenleyeceği açıklandı.

Caner Oshan'ın görevinden ayrılması sonrasında elini çabuk tutan ve son olarak Çetinkaya'yı Süper Lig'e yeniden çıkaran Turan Altay ile anlaşan Girne ekibi pazartesi günü kulüp binasında imza töreni düzenleyecek. Törenin saati daha sonra paylaşılacak.

ALTAY, DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ’Nİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Demeyimli teknik direktör Turan Altay, Doğan Türk Birliği ile anlaştığı sosyal medya hesabından paylaştığı Doğan forması ve şu cümlelerle paylaştı:

Bu sefer

Takım Doğan Türk Birliği

Yer Girne

Renkler Sarı Lacivert

Hedef ayni

