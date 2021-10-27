Doğan tesislerinde çalışmalar başladı

Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu, kulübün yeni tesislerinin inşaat ve drenaj çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Bayar Piskobulu’nun açıklaması şöyle:

“Yeni kulüp tesisimizin inşaatına ve drenaj çalışmalarına tüm gerekli izinleri alınarak başlamış bulunmaktayız.

Çim saha yapımı ve drenaj çalışmasını Korman Construction yapacak. Tesis inşaatı ise Tunç Adanır Mimarlık Bürosu tarafından çizilmiş olup inşaat yapımını Tekno Design yapacak.

Ülke sporuna kazandırılacak bu tesise katkı koyanlara ve kulübümüze bu süreçte ilgi ve alaka gösterenlere teşekkür ederiz.”

