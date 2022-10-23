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Doğan, Tepe’den kanatlandı

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Süper Ligin ilk 3 haftasını puansız geçen ve 4. Haftada ilk golleriyle ilk galibiyetini alan Doğan Türk Birliği bu hafta konuk olduğu Gönyeli’yi 5 -1 mağlup ederek toparlanma sinyali verdi

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Doğan, Tepe’den kanatlandı
Yer: Gönyeli Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Sertan Alkın, Engin Akkagün, İsmail Ercan
Gönyeli: Mustafa, Tufan, Buray, Emre, Mustafa, Kahraman, Halil, Osita, Kadir, Rıdvan, Ahmet
Doğan Türk Birliği: Ozan, Ahmet, Salih, Mustafa, Halil, Tansel, Emin, Ali Akbulut, Ali Savaşan, Billy, Farouk
Goller:  Dk. 45 Kahraman Dönmez (Gönyeli), Dk.17 Emin Atabek, Dk. 30 Tansel Ekingen, Dk. 34 Farouk Dadzie, Dk. 86 Selim Saygı, Dk. 90 Arda Eren Metin (DTB)


AKSA Süper Lig’de 5.hafta karşılaşmasında Gönyeli ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi.
Gönyeli Stadı’nda oynanan mücadeleyi Doğan Türk Birliği 5-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. 
Dk. 3 DTB atağında Halil Turan vurdu savunmadan döndü, Ali Akbulut tamamladı ancak top dışarıya gitti.
Dk. 14 Billy’nin ortasında Halil Turan’ın kafa vuruşunu Mustafa Dağman kornere çeldi. Ardından kullanılan köşe vuruşunda Tansel vurdu, Mustafa yine kurtardı ancak dönen topu Emin Atabek tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Dk.30 Soldan gelişen DTB atağında Salih Güvensoy’un pasında Tansel topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.
Dk. 34 Ali Akbulut’un pasında Farouk topu ağlara gönderdi (0-3).
Dk.45 Gönyeli atağında Rıdvan rakiplerinden sıyrıldı, vuruşunu yaptı savunmadan döndü. Atak devam etti topu önünde bulan Kahraman nefis bir vuruş yaparak farkı 2’ye indirdi (1-3).
İlk yarıyı DTB 3-1 önde tamamladı.
Dk. 53 Gönyeli atağında Dennis’in pasında Osita vurdu ancak kaleci Ozan’ı geçemedi.
Dk.65 Doğan Türk Birliği atağında Farouk’un vuruşunda top direkten döndü.
Dk. 67 Gelişen DTB atağında Tansel topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Dk. 87 Ani gelişen DTB atağında savunma arkasına sarkan Selim’in aşırtma vuruşunda top ağlara gitti (1-4).
Dk. 90+2 Kenan pasında Arda topu ağlara gönderdi ve maçın da sonucunu ilan etti (1-5).
Fotoğraflar: Gökhan Kuzu-Özgür Göksel

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 5 4 1 0 16 3 13 13
2. Yenicami AK 5 4 1 0 15 5 10 13
3. Miracle Değirmenlik SK 5 4 1 0 11 3 8 13
4. Yonpaş Dumlupınar TSK 5 3 1 1 5 3 2 10
5. Cihangir GSK 5 2 3 0 7 3 4 9
6. Mesarya SK 5 2 2 1 4 3 1 8
7. Küçük Kaymaklı TSK 5 2 1 2 9 10 -1 7
8. Lefke TSK 5 2 1 2 5 7 -2 7
9. Doğan Türk Birliği 5 2 0 3 7 6 1 6
10. Türk Ocağı Limasol 5 2 0 3 8 8 0 6
11. Göçmenköy İYSK 5 1 2 2 5 6 -1 5
12. Merit Alsancak Yeşilova SK 5 1 1 3 5 11 -6 4
13. Çetinkaya TSK 5 1 1 3 5 12 -7 4
14. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 5 1 0 4 9 14 -5 3
15. Gönyeli SK 5 1 0 4 5 16 -11 3
16. Hamitköy ŞHSK 5 0 1 4 4 10 -6 1
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