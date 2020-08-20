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Doğan teknik heyeti yeniledi

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Doğan teknik heyeti yeniledi
Özgür GÖKSEL
Doğan Türk Birliği yeni sezon hazırlıkları öncesinde teknik direktör Caner Oshan’ın teknik ekibinde değişikliğe gitti. Afün Girgen ve Çağan Çerkez ile yolları ayıran Doğan Türk Birliği’nde, kaleci antrenörü İbrahim Reis görevinde kaldı. Celal Keleş ile Gökhan Güvensoy ise teknik ekibin yeni isimleri oldular. Caner Oshan, İbrahim Reis, Celal Keleş ve Gökhan Güvensoy, bugün Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu’nun huzurunda attıkları imzalar ile takımın yeni teknik ekibi oldular.
 
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