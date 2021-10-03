Doğan son anda güldü

Stadyum:Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Engin Akkagün, Cem Öksüzoğulları

Doğan Türk Birliği: Cenk, Ahmet Sönmez, Halil Turan, Çağrı, Kenan, Aydın, Ali Akbulut, Ali Savaşan, Doğukan, Billy, Tansel

Göçmenköy: Ali Duvardı, Rifat, Reşit, Cemal, Fikret, Bekir, Hassan İbrahim, Mevlüt, Mehmet, Koray, Mahmut

Gol:Halil Turan, Billy (DTB), Arda penaltı (Göçmenköy)



AKSA Süper Ligin üçüncü haftasında Doğan Türk Birliği, son dakikada bulduğu golle ilk galibiyetini alırken, ilk 2 haftayı son dakika golleriyle galip tamamlayan Göçmenköy bu kez son dakika golüyle mağlup olarak ilk mağlubiyetini aldı.

Mete Adanır Stadında son maçına çıkan Doğan Türk Birliği’nde sakat futbolculardan sadece Halil Turan maça çıktı.

Maçın ilk devresinden gol sesi çıkmazken, ikinci devrede 3 gol birden oldu. Maçın 51. Dakikasında Halil Turan takımını 1 – 0 öne geçirdi. Son bölümde Göçmenköy eşitlik için yüklenirken, Çağrı’nın kontrolsüz hareketi sonrasında 89’da kazanılan penalty vuruşunu Arda gole çevirdi. 1 – 1 Maçın böyle bitmesi beklenirken, sahneye çıkan Billy skoru belirledi. 2 – 1

