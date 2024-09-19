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Doğan sezonu 3 puanla açtı

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2024-2025 Futbol Sezonunun açılış maçında Doğan T. Birliği konuk ettiği Cihangir’i 3 – 1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı

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Doğan sezonu 3 puanla açtı
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Stat: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Buse Bağrıkara, Abdulkadir Karadağ
Doğan T.Birliği: Dursun Cem, Tunahan, Tunç(Arda), Kenan(Farouk Dadze),  Doğukan, Ali Savaşan, Emre, Ngwa Niba, Rifat(Emin), Gime Toure(Selim), Billy Micheal.
Cihangir: Hasancan, Muhittin, Selçuk, Yusuf, Uğur, Berhan(Adewole), Serge Abaka(Yankı), Sercan, Hakan(Erol) Guy Landel, Babacar.
Goller: Dk. 18 Ali Savaşan, Dk. 50 Gime Toure, Dk. Dk.71 Billy Michel,(D.T.B), Dk. 74 Babacar(Cihangir)
 

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA Birinci Lig’de 2024 – 25 Futbol Sezonu heyecan dün akşam oynanan  Doğan Türk Birliği ile Cihangir maçıyla başladı.
“Süleyman Göktaş Sezonu” adı altında oynanacak liglerde sezonun açılış maçı saat 19:00’da Mete Adanır Stadı’nda başladı.
Kerem Eran’ın orta hakemliğini yaptığı karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Doğan T. Birliği golü de erken buldu.
18. Dk. Doğan Türk Birliği atağında ceza sahası içinde son olarak topla buluşan Ali Savaşan güzel bir golle takımını 1 – 0 öne geçirdi.
Bu dakikadan sonra oyunu dengeleyen Cihangir beraberlik için yüklenmesine karşın aradığı golü bulamadı ve ilk yarı 1 – 0 Doğan T. Birliği üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıya da iyi başlayan Doğan T. Birliği 50. Dakikada Gime Toure ve 71. Dakikada Billy Michel’in golleriyle skoru 3 – 0 yaptı. Bu gollere Cihangir 74. Dakikada Babacar’ın attığı golle cevap verdi ve maç 3 – 1 Doğan T. Birliği üstünlüğünde tamamlandı.
Bu sonuçla Doğan T. Birliği sezona 3 puanla başlarken, Cihangir 2 sezon sonra sezona puansız başladı.
(Foto: Özgür Göksel)
 
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