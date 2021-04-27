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Doğan, Sertoğlu’na desteğini açıkladı

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Bayar Piskobulu, Hasan Sertoğlu'na destek vereceklerini açıklarken, “Futbolumuzu bir marka bir değer yapma yolunda başarıya ulaşan, futbolumuz için varını yoğunu ortaya koyan Hasan Sertoğlu’na güvenimiz ve desteğimiz tamdır.”açıklamasını yaptı

Doğan, Sertoğlu’na desteğini açıkladı
Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu bir açıklama yaparak Hasan Sertoğlu'na destek vereceklerini açıkladı.
5 Haziran'da yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF) genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Sertoğlu'nun icraatlarından memnuniyet getiren Bayar Piskobulu'nun açıklaması şöyle:
"5 Haziran'da yapılacak KTFF başkanlığı seçiminde önce KTFF başkanlığını, sonra futbolumuzu bir marka bir değer yapma yolunda başarıya ulaşan, futbolumuz için varını yoğunu ortaya koyan her kulübe yakınlığı hemen hemen eşit olan dürüst ilkeli bir o kadar da inançlı sayın Hasan Sertoğlu’na güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Kıbrıs Türk futboluna ayni şekilde katkı koyduğu sürece de desteğimiz devam edecektir.
 
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