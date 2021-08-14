Doğan rahat kazandı

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları sürerken, takımlar hazırlık maçları ile de eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.
AKSA Süper Ligin 2 ekibi Doğan Türk Birliği ile Lefke, Şehit Şevket Kadir Stadında karşılaştılar. Maçta üstün oynayan Doğan Türk Birliği, Lefke’yi 4 – 1 mağlup etti. Doğan Türk Birliği’nin gollerini Kenan Oshan 2, Kaan ve Afün kaydetti.
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