Doğan rahat kazandı

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları sürerken, takımlar hazırlık maçları ile de eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.

AKSA Süper Ligin 2 ekibi Doğan Türk Birliği ile Lefke, Şehit Şevket Kadir Stadında karşılaştılar. Maçta üstün oynayan Doğan Türk Birliği, Lefke’yi 4 – 1 mağlup etti. Doğan Türk Birliği’nin gollerini Kenan Oshan 2, Kaan ve Afün kaydetti.

