Doğan nihayet

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak ilk 3 haftayı puansız kapatan Doğan Türk Birliği konuk ettiği Mesarya’yı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini ve ilk puanlarını alarak rahatladı

YER: Girne 20 Temmuz Mete Adanır

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Cem Öksüzoğulları, Arif Melek

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ: Ozan, Ahmet, Emin, Salih, Ali Savaşan, Mustafa Kemal, Farouk(DK 90 Güvenç), Ali Akbulut( DK 76 Doğukan), Tansel(DK 90+3 Koral), Billy(DK 90 Hamit), Halil(DK 75 Arda).

MESARYA: Mehmet, Çağrı, Orhan(DK 65 Abdullah), Yusuf, Sinan, Ali Üçtaş(DK 46 Hüseyin Çıdamlı), Okan(DK 57 Mustafa Yaşınses), İbrahim Çıdamlı, Salahi(DK 82 Eren), Debouto, Ahmet Kara.

GOLLER:DK 42 Billy, DK 90+ 5 Güvenç(Doğan Türk Birliği).



Aksa Süper Lige kötü bir başlangıç yapan Doğan Türk Birliği dördüncü hafta karşılaşmasında konuk ettiği Mesarya karşısında 2-0 galip gelerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Billy ve Güvenç Doğan Türk Birliği’nin gollerini kaydeden isimler olurken Doğan Türk Birliği aldığı bu galibiyetle ligde 3 puanla tanışmış oldu.

7.DK: Sol kanattan gelişen ev sahibi Doğan Türk Birliği atağında Bılly’nin etkili ortasını önce kaleci Mehmet Özeralp, sonrasında ise Yusuf uzaklaştırdı.

14.DK: Çabuk gelişen Doğan Türk Birliği atağında ceza alanı dışından Ali Akbulut’un vuruşunu kaleci Mehmet Özeralp yatarak önledi.

24.DK: Gelişen bir başka ev sahibi takım Doğan Türk Birliği atağında Ali Akbulut’un ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Mehmet Özeralp topu kontrol etmeyi başardı.

42.DK: Doğan Türk Birliği kontra atağında Farouk’un pasında ceza alanına giren Billy’nin vuruşunda top filelere gitti.1-0

51.DK: Doğan Türk Birliği’nin kullandığı köşe vuruşunda İbrahim Çıdamlı’nın ters kafa vuruşunu kaleci Mehmet son anda kornere çeldi.

71.DK: Doğan Türk Birliği kontra atağında sağ kanattan ceza alanına girer girmez Halil’in yaptığı vuruşu önce kaleci sonrasında savunma uzaklaştırdı.

79.DK: Sağ kanattan gelişen ev sahibi Doğan Türk Birliği atağında ceza alanına girer girmez Ali Savaşan’ın vuruşunu kaleci Mehmet önledi.

88.DK: Gelişen konuk takım Mesarya atağında Mustafa Yaşınses’in ortasında ceza alanı içerisinde Debouto’nun vuruşunu kaleci Ozan kontrol etti.

90+5.DK: Doğan Türk Birliği kontra atağında Güvenç skoru tayin etti.2-0

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi Doğan Türk Birliği ligdeki ilk galibiyetini alan taraf oldu.

(Fotoğraf: Özgür Göksel)

