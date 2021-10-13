Doğan, Lapta yolcusu

AKSA Süper Lig şampiyonluk adaylarından Doğan Türk Birliği beşinci haftadan itibaren ev sahibi olduğu maçlarını Lapta Şehit Şevket Kadir Stadında oynayacak.

Mete Adanır Stadının bozuk zemininden dolayı ev sahibi olduğu maçlarını Lapta’da oynayacak olan Doğan Türk Birliği’nin ilk rakibi ise ligin güçlü ekibi Merit Alsancak Yeşilova olacak.

Doğan Türk Birliği, Pazar günü saat 16:00’da konum olarak Merit Alsancak Yeşilova’ya çok yakın olan Şehit Şevket Kadir Stadında rakibini ağırlayacak. Doğan Türk Birliği, bir süredir antrenmanlarını Lapta’da yapıyordu.

