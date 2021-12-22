Doğan koronaya teslim

AKSA Süper Ligde korona virüs vakaları ve sakatlıklar yönünden çok şanssız bir sezon geçiren Doğan Türk Birliği’nde ikinci kez korona virüs salgını yaşanıyor.

Doğan Türk Birliği’nde kaptanlar Ahmet Sönmez ve Aydın Angın ile Ali Akbulut, Bayram Anday ve Hakan’ın PCR testlerinin pozitif çıkmasından sonra Cem, Cenk, Arseven, Ali Savaşan ve Doğukan’ın da PCR testlerinin pozitif çıktı.

10 futbolcunun karantina süreçleri başlarken, sarı lacivertliler Gönyeli maçının antrenmanını U20 Takım takviyeli 10 futbolcu ile yapabildi.

