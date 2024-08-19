Doğan, kamp için Burdur’a kanatlandı

Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği bir haftalık kamp için Türkiye’nin Burdur ilinde kamp çalışmalarına başladı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Doğan T. Birliği takımı teknik direktör Sedat Devecioğlu yönetiminde Burdur’da kamp yapıyor.
23 futbolcu ve 8 teknik heyet ve sağlık ekibi ile Burdur’a giden Doğan T. Birliği takımı ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Doğan T. Birliği takımı günde çift antrenmanla kamp çalışmalarına devam edecek.
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