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Doğan, kamp için Burdur’a kanatlandı

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Doğan T. Birliği takımı teknik direktör Sedat Devecioğlu yönetiminde Burdur’da kamp yapıyor

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Doğan, kamp için Burdur’a kanatlandı
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Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği bir haftalık kamp için Türkiye’nin Burdur ilinde kamp çalışmalarına başladı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Doğan T. Birliği takımı teknik direktör Sedat Devecioğlu yönetiminde Burdur’da kamp yapıyor.
23 futbolcu ve 8 teknik heyet ve sağlık ekibi ile Burdur’a giden Doğan T. Birliği takımı ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Doğan T. Birliği takımı günde çift antrenmanla kamp çalışmalarına devam edecek.
 
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