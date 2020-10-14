Doğan ile Lefke, hazırlık maçı oynayacaklar

Sağlık Bakanlığının, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun talep ettiği sağlık protokolunu imzalamaması nedeniyle futbolda belirsizlik sürerken,az sayıda takım antrenmanlara başladı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden takımlar arasında yer alan Doğan Türk Birliği ile Lefke, hazırlık karşılaşması yapacaklar.

Doğan Türk Birliği ile Lefke, Cuma öğleden sonra Pia Bella Antreman Sahasında bir hazırlık karşılaşması yapacaklar.



