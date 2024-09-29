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Doğan, ikinci devrede uyandı

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Gönyeli’nin ilk devresini 2 – 0 önde kapattığı mücadelenin ikinci devresinde konuk Doğan T.Birliği kendine gelerek sahdan 4 – 2 galip ayrılmayı başararak 6 puana ulaşırken, Gönyeli 2. haftayı da puansız kapattı

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Doğan, ikinci devrede uyandı
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Stadyum: Gönyeli Stadı
Hakemler: TurgayMisk, SerkanÖzdenkci, CenkÖzfuttu
Gönyeli:Remzi, Ahmet Can, Azat, Kahraman, Mahmut, HasanKanlı, Elvis, Malle, Doukara, Ahmet Eser, İbrahim Çıdamlı
DTB:Dursun, Kenan, Macdonald, Tunahan, Doğukan, Emin, Tunç, Ali Savaşan, Toure, Billy, Emre Soytürk
Goller: 21.Dk Malle, 40.Dk Ahmet Can (Gönyeli)- 53.Dk Selim, 54.Dk Billy, 67.Dk Toure, 69.Dk Tunç (DTB)
 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun ikinci hafta maçları bugün devam etti.
AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nda ikinci hafta maçındaGönyeli, DoğanTürkBirliği’nikonuketti. Gönyeli, Doğan Türk Birliği karşısında maça hızlıbaşlarken, Malle ve Ahmet Can’ın golleri ile devreyi 2 – 0 önde tamamladı.
Maçın 2. devresinde roller değişti.
DoğanTürk Birliği 53’te kaleci Remzi’nin hatasında Selim skoru 2 – 1 yaptı. 2 – 1‘den sonra coşan Doğan Türk Birliği, Billy, Toure ve Tunç’un golleriyle maçı 2 – 4’lük skorla kazandı.
4 – 2’lik galibiyetin ardından Doğan Türk Birliği 6 puana yükselirken, Gönyeli henüz puanla tanışamadı. Ligde 3. haftada Doğan Türk Birliği, Değirmenlik’i, Gönyeli ise Cihangir’i konuk edecek.
(Foto: Özgür GÖKSEL)
 
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