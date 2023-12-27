Doğan hükmen mağlup

Mesarya - Doğan Türk Birliği maçında Doğan T. Birliği’nin maç kadrosunda bulunmayan Arda Metin’i oynattığı gerekçesiyle Mesarya’nın KTFF’ye yaptığı itiraz neticesinde Disiplin Kurulu Doğan Türk Birliği’ni hükmen mağlup saydı

AKSA Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanan Mesarya - Doğan Türk Birliği maçının akıbeti belli oldu, Mesarya Spor Kulübü hükmen galip sayıldı.

Maç kadrosunda bulunmayan genç oyuncu Arda Eren Metin, oyunda süre almış, Mesarya Spor Kulübü maçın ardından KTFF'ye başvuruda bulunmuştu.

Disiplin Kurulu'nun konuyla ilgili aldığı karar şöyle:

"19463 maç numarası ile 23.12.2023 tarihinde, Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan Mesarya SK – Doğan Türk Birliği AKSA Süper Lig karşılaşmasının bitimi ile birlikte Doğan Türk Birliği’nin KTFF Süper Lig Statüsü’ne ve KTFF Müsabaka Talimatı’nın 24 (g) maddesine aykırı davrandığı tespit edilmiş olup, DS-10/2023-2024 sayılı karar ile Doğan Türk Birliği Kurulumuza sevk edilmiştir.

Konu sevke istinaden, hakem ek raporu, gözlemci ek raporu, 23.12.2023 tarihli KTFF AKSA Süper Lig müsabaka isim listesi ve dijital ortamda maç öncesi sisteme kaydedilen isim listesi tarafımızdan incelenmiştir.

Kurulumuza sevk edilen meselede, atıfta bulunulan maddeler, KTFF Süper Lig Statüsü’nün 6(1) maddesi ve KTFF Müsabaka Talimatı’nın 24 (g) maddesidir.

KTFF Disiplin Talimatı’nın, Disiplin Yargılanması başlıklı 80 (1) maddesi “Disiplin yargılanması, sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının görevli Kurula sunulması ile başlar” şeklinde olup, ilk nazarda bu maddeye ve Yönetim Kurulu’nun DS-10/2023-2024 sayılı kararına bağlı olarak karar vermeyi uygun bulduk.

Evraklar üzerinden yapmış olduğumuz değerlendirme neticesinde, 23.12.2023 tarihinde Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan Mesarya SK – Doğan Türk Birliği AKSA Süper Lig karşılaşmasında, Doğan Türk Birliği tarafından düzenlenip verilmiş olan müsabaka isim listesinde, 24 numaralı Ufuk Andiç’in yer aldığı, ancak müsabaka içerisinde olmasına rağmen isim listesinde adı bulunmayan 17 numaralı Arda Eren Metin’in olduğuna bulgu yaparız.

Müsabaka isim listesinde adı bulunmamasına rağmen, müsabakada görev alan 113052 lisans numaralı Arda Eren Metin’in olduğunu tespit ettikten sonra, Doğan Türk Birliği’ne KTFF Süper Lig Statüsü’nün 6(1) ve KTFF Müsabaka Talimatı’nın 24 (g) maddesine aykırı davranmasından ötürü, Müsabaka Talimatı’nın 25’inci maddesinin 3’üncü fıkrasındaki yetkiye dayanarak 25 (4) uyarınca ilgili maç için hükmen yenik sayılmasına ve karşılaşmanın Mesarya SK: 3 (üç) – Doğan Türk Birliği: 0 (sıfır) şeklinde tescil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir"



