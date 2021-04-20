Doğan hayallerine kavuşuyor

Doğan Türk Birliği yıllardır çalışma yaptığı tesisleşme konusunda dev bir adım atarken, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı yanına inşa edeceği tesislerinin temellerini attı.

Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu temel atma töreninde şu açıklamayı yaptı:

“Biz bu yola yalnızca bir futbol takımı olarak değil, Doğan Türk Birliği ruhuna sahip 10,000 civarı aile üyesinin desteği ile çıktık.

Çünkü burası uzun zamandır hasretini çektiğimiz bir hayalin gerçek olacağı yer; burası Girne’nin tüm gençlerine hizmet verecek, spora ve çevreye verdiğimiz desteğin somut bir örneği olarak uzun yıllar yaşayıp nefes alacak bir bina olacak. Sporcularımıza, camiamıza ve tüm Girne’mize hayırlı olsun.”

