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Doğan, Halil Turan’la kanatlandı

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AKSA Süper Lig’in 9’uncu haftasında Küçük Kaymaklı’nın konuğu olan Doğan Türk Birliği karşılaşmayı Halil Turan’ın biri penaltıdan attığı 3 golle 3-1 kazanarak zirve mücadelesinde yoluna devam etti

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Doğan, Halil Turan’la kanatlandı
Stat: Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Mehmet Ekşici, Hüseyin Saçar
K. Kaymaklı: Raif D. Pehlivan, Mehmet Kaygısız, Sena Develioğlu, Emre Nazik, Tuğrul Çiftçioğlu, Mehmet Öztürk, Obada Felix(Muhammet Nazik), Hasan Çakır(İbrahim Kaba), Mehmet Göçben(Ahmet Öztürk), Ahmet Hatay(Arda Kortay), Yağış Gençay(Alp Emirkanı)
Doğan T. Birliği: Ozan Moroğlu, Aydın Aygın(Koral), Salih Güvensoy(Arda), Mustafa K. Atlar, Halil Turan, Tansel Ekingen(Hamit İnandım), Emin Atabek, Ali Savaşan, Billy Michael, Faoruk Dadzie(Doğukan), Kenan Oshan(Ali Akbulut)
GOLLER: Dk.90 Ahmet Öztürk (K. Kaymaklı) Dk.12 Dk.18 (P) ve Dk.43 Halil Turan (DTB)
 
AKSA Süper Lig’in 9’uncu haftasında Küçük Kaymaklı’nın konuğu olan Doğan Türk Birliği karşılaşmayı 3-1 kazanarak zirve mücadelesinde yoluna devam etti.
Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan maçta Doğan Türk Birliği’nin deneyimli golcüsü Halil Turan Hat-rick yaptı. Halil Turan 12, 18 (penaltıdan) ve 43’üncü dakikada Küçük Kaymaklı filelerini havalandırdı.
Ev sahibi Küçük Kaymaklı’nın tek golü 90’ıncı dakikada oyuna sonradan giren genç oyuncu Ahmet Öztürk’ten geldi.
Doğan Türk Birliği 16 puana yükselirken, Küçük Kaymaklı aldığı mağlubiyetle birlikte haftayı 11 puanda kapattı.
 
(Fotoğraf: Özgür Göksel)

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 9 8 1 0 30 4 26 25
2. Yenicami AK 9 6 2 1 19 8 11 20
3. Miracle Değirmenlik SK 9 6 2 1 19 9 10 20
4. Mesarya SK 9 5 3 1 11 4 7 18
5. Yonpaş Dumlupınar TSK 9 5 3 1 14 9 5 18
6. Cihangir GSK 9 5 3 1 15 11 4 18
7. Doğan Türk Birliği 9 5 1 3 21 9 12 16
8. Lefke TSK 9 4 1 4 10 12 -2 13
9. Küçük Kaymaklı TSK 9 3 2 4 12 15 -3 11
10. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 8 2 1 5 12 17 -5 7
11. Türk Ocağı Limasol 9 2 0 7 10 18 -8 6
12. Göçmenköy İYSK 9 1 3 5 9 18 -9 6
13. Merit Alsancak Yeşilova SK 9 1 3 5 8 19 -11 6
14. Gönyeli SK 9 2 0 7 8 23 -15 6
15. Hamitköy ŞHSK 9 1 2 6 7 15 -8 5
16. Çetinkaya TSK 8 1 1 6 6 20 -14 4
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