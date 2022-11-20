Doğan, Halil Turan’la kanatlandı

AKSA Süper Lig’in 9’uncu haftasında Küçük Kaymaklı’nın konuğu olan Doğan Türk Birliği karşılaşmayı Halil Turan’ın biri penaltıdan attığı 3 golle 3-1 kazanarak zirve mücadelesinde yoluna devam etti