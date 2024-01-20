Doğan, Güzelyurt’ta güle oynaya turladı

Northernland Kıbrıs Kupası 1. Tur karşılaşmasında Birinci Lig ekibi Binatlı ile Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi.
Güzelyurt, Üner Berkalp Stadı’nda yer alan karşılaşmayı 3-0’lık skorla kazanan Doğan Türk Birliği, 2. Tur’a yükselen taraf oldu.
Doğan Türk Birliği’ne turu getiren golleri 27’nci dakikada Farouk Dadzie, 37’nci dakikada yeni transfer Vilmar Paulino ve 68’inci dakikada Kenan Oshan kaydetti. Bu sonuçla Binatlı kupaya ilk turda veda ederken, Doğan Türk Birliği yoluna devam etti.
Fotoğraf: Özgür Göksel
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