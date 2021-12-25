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Doğan, Gönyeli’den puanı çıkardı

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Doğan Türk Birliği, 11 oyuncusundan yoksun çıktığı Gönyeli maçından, deplasmandan puan çıkarmayı başardı. Rakibinin eksiklerini değerlendiremeyen Gönyeli, zirve yarışında rakibini geçme fırsatını değerlendiremedi

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Doğan, Gönyeli’den puanı çıkardı
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Stadyum: GönyeliStadı
Hakemler: Ali Özer, Abdullah Genç, Ali Akçınar
Gönyeli: Kemal, Erdinç (49.Dk Yusuf), Azat, Isaac, Talat, Ahmet Can (73.Dk Hamis), Burak, Sylla, AhmetHatay, Ulaş, Süleyman
DTB:Ozan, Kenan (90.Dk Arda), Salih (85.Dk Diamoneke), Afün, HalilTuran, Tansel, Sercan, Billy, Farouk, MahmutErkan, Kaan (80.Dk Hamit)
 
Süper Lig'de ilk devrenin son maçında zirve mücadelesi veren Gönyeli ile Doğan Türk Birliği kozlarını paylaştı. Gönyeli Stadı'ndaki karşılaşmada gol sesi çıkmazken maç 0 – 0 eşitlikle noktalandı.
45.Dk:  GönyeliatağındaSylla’nınkafavuruşukaleciOzan’dakaldı.
63.Dk:  DTB atağındaTanselvuruşunuyaptıancakGönyelisavunmasındaUlaşbutopamüdahaleetmeyibaşararaktopukorneregönderdi.
Tepe’de oynanan maçtan çıkan sonuçla Gönyeli ve Doğan Türk Birliği takımları puanlarını 28'e yükseltti.
 
 
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