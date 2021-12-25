Doğan, Gönyeli’den puanı çıkardı

Stadyum: GönyeliStadı
Hakemler: Ali Özer, Abdullah Genç, Ali Akçınar
Gönyeli: Kemal, Erdinç (49.Dk Yusuf), Azat, Isaac, Talat, Ahmet Can (73.Dk Hamis), Burak, Sylla, AhmetHatay, Ulaş, Süleyman
DTB:Ozan, Kenan (90.Dk Arda), Salih (85.Dk Diamoneke), Afün, HalilTuran, Tansel, Sercan, Billy, Farouk, MahmutErkan, Kaan (80.Dk Hamit)
Süper Lig'de ilk devrenin son maçında zirve mücadelesi veren Gönyeli ile Doğan Türk Birliği kozlarını paylaştı. Gönyeli Stadı'ndaki karşılaşmada gol sesi çıkmazken maç 0 – 0 eşitlikle noktalandı.
45.Dk: GönyeliatağındaSylla’nınkafavuruşukaleciOzan’dakaldı.
63.Dk: DTB atağındaTanselvuruşunuyaptıancakGönyelisavunmasındaUlaşbutopamüdahaleetmeyibaşararaktopukorneregönderdi.
Tepe’de oynanan maçtan çıkan sonuçla Gönyeli ve Doğan Türk Birliği takımları puanlarını 28'e yükseltti.
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