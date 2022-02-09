Doğan golcüleriyle turladı

İki Girne bölgesi takımı olan Doğan Türk Birliği ile Merit A. Yeşilova arasındaki Nicosia Kıbrıs Kupası mücadelesinde Doğan Türk Birliği golcüleri Halil Turan ve Billy’nin attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılarak tur atladı

Stad: Girne 20 Temmuz Mete Adanır

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Mehmet Ekşici, Necmi Bulut

Doğan Türk Birliği: Dursun, Ahmet Sönmez, Salih(41-Bayram Anday)(79-Hamit), Kenan(85-Afün Salih Girgen), Ali Akbulut, FaroukDadzie, Ali Savaşan, Halil Turan, Doğukan, Billy Michael, Aydın

Merit Alsancak Yeşilova: Kemal Molla, Bill Osman Beyza, Mejdi, Mustafa Salk, Ömer, Vakkas, Memduh, Mustafa Vardi, Bayram Özgüm(24-Mehmet Tekin)(64-Chibuzar), Yasin, Aksel

GOLLER: Halil Turan-46, Billy Michael-54(DTB) Mejdi-76(Merit Alsancak Yeşilova)



NicosiaGroup Kıbrıs Kupası 2. Turunda iki komşu takım Doğan Türk Birliği ile Merit Alsancak Yeşilova karşılaştılar. Turu geçen taraf 2-1'lik skorla DTB oldu.

Yoğun yağmurdan dolayı ağırlaşan ve adeta çamur tarlasına dönen zeminde oynanan maçın ilk devresinde gol sesi çıkmadı. İlk devrede çok pozisyon da üretemeyen iki takımın mücadelesinde ikinci devre ise adeta gollerle başladı. 46. dakikada Halil Turan takımını öne geçirirken, 54. Dakikada Billy Michael farkı ikiye çıkardı.

76. dakikada ise Aksel’in ortasında Mejdi kafayla golü kaydederek farkı bire indirdi. Son bölümde Merit Alsancak Yeşilova’nın baskısı sonuç getirmeyince Doğan Türk Birliği maçı kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.



