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Doğan, Göçmen’i yedi bitirdi

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Son 2 maçında 6 puan alan Doğan Türk Birliği, konuk ettiği Göçmenköy ağlarına 7 gol atarak adeta rakibini yedi bitirdi

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Doğan, Göçmen’i yedi bitirdi

Stad: Girne 20 Temmuz Mete Adanır 

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Serdar Gürpınar, Mustafa Torun 

DTB: Ozan, Salih, Mustafa Kemal, Halil, Tansel, Emin, Ahmet, Ali Akbulut, Ali Savaşan, Billy, Farouk

Göçmenköy: Yusuf, Gökhan, Bayram, Reşit, Ndue, Hüseyin, Bekir, Malik, Mahmut İneci, Alaatin, Samet

Goller: Dk 3 Halil Turan Dk 42-48-69 Billy Michel Dk 45-51 Tansel Ekingen Dk 80 Kenan Oshan (Doğan Türk Birliği) Dk 87 Hüseyin Sadıklar (Göçmenköy) 

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan haftanın önemli maçında Doğan Türk Birliği Göçmenköy ağlarına 7 gol attı.
Maça etkili başlayan ev sahibi takım 3. dakikada Halil Turan ile 1-0 öne geçti.
Golden sonra etkili ataklarını sürdüren ev sahibi takım 42. Dakikada Billy Micheal ile 2-0 Tansel Ekingen ile de 45 de skoru 3-0 yaptı.
İlk devre bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım 48’de Billy ile 4-0’a 51. dakikada Tansel Ekingen ile skoru 5-0’a getirdi.
Turan Altay’ın öğrencileri 69’da Billy ile farkı 6 ya çıkardı.
80. Dakikada Kenan Oshan ile bir gol daha bulan Doğan Türk Birliği skoru 7-0 yaparken 87’de Hüseyin Sadıklar takımının tek golünü atmış oldu.
Maçı Doğan Türk Birliği 7-1 kazandı.
(Fotoğraflar: Özgür Göksel)

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