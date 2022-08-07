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Doğan, GG’yi 3 golle geçti

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Doğan, GG’yi 3 golle geçti
2022-2023 Futbol Sezonu için Aksa Liglerindeki takımlar hazırlık çalışmaları kapsamında dostluk maçlarına da başladı.
Doğan Türk Birliği ile China Bazaar Gençlik Gücü arasında oynanan hazırlık maçında Doğan Türk maçı 3-1 kazandı.
Acapulco Otelin sahasında oynanan karşılaşmada DTB’nin gollerinin ikisini Arda atarken bir golü de Tansel attı.
Konuk ekip Gençlik Gücünun tek gölünu ise Charlton Mashumba attı.
 
Fotoğraf: Özgür GÖKSEL
 
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