banner913
banner932
Londra'da tanıtım atağı
Londra'da tanıtım atağı
26 0
8 mi 9 mu kavgası
8 mi 9 mu kavgası
25 0
 
Yeni sınır kapılarının açılması konusu
Yeni sınır kapılarının açılması konusu
41 0
“Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenlenecek
“Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenlenecek
28 0
Dünyanın gözü ABD’de
Dünyanın gözü ABD’de
21 0
Değirmenlik’ten 3 puanlık kapanış
Değirmenlik’ten 3 puanlık kapanış
34 0
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
65 0
banner1059

Doğan gençlerinin liderliği taçlandırıldı

banner1020

banner1045
Doğan gençlerinin liderliği taçlandırıldı
banner971
Süper Lig ekibi Doğan T. Birliği’nin A2 takımı, elde ettiği liderliği eski başkanlardan Murat Girgen’in misafirliğinde Archway Restoran’da kutladı. Genç futbolcular, bu başarılarını keyifli bir kutlama ile taçlandırırken, Başkan Bayar Piskobulu, Murat Girgen’e ve Archway Restoran’a teşekkürlerini iletti.
Doğan Türk Birliği yönetimi ve takım, kutlamada birlik ve beraberlik mesajı verirken, önlerindeki hedeflere olan inançlarını yineledi. Girgen ise, genç oyuncuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.