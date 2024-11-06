Doğan gençlerinin liderliği taçlandırıldı

Süper Lig ekibi Doğan T. Birliği’nin A2 takımı, elde ettiği liderliği eski başkanlardan Murat Girgen’in misafirliğinde Archway Restoran’da kutladı. Genç futbolcular, bu başarılarını keyifli bir kutlama ile taçlandırırken, Başkan Bayar Piskobulu, Murat Girgen’e ve Archway Restoran’a teşekkürlerini iletti.

Doğan Türk Birliği yönetimi ve takım, kutlamada birlik ve beraberlik mesajı verirken, önlerindeki hedeflere olan inançlarını yineledi. Girgen ise, genç oyuncuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.



