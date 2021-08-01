Doğan, Gençler’e fark attı

Özgür GÖKSEL

Futbolda 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları sürerken, takımlar hazırlık maçları ile güçlerini görüp, eksikliklerini tespit ediyorlar.

Süper Liginiddialı ekibi Doğan Türk Birliği, Birinci Lig ekibi Gençler Birliği’ni hazırlık maçında farklı mağlup etti. Acapulco Sports Center’de oynanan maçta Doğan Türk Birliği’nin golleri Ahmet Dağer, Koral, Kenan ve Halil Turan’dan geldi.

