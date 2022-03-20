Doğan galibiyeti hatırladı

Doğan Türk Birliği konuk ettiği Mesarya takımını 2-0 mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle tanıştı

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa, Cemre Malek, Ali Akçınar

Doğan T. Birliği: Dursun, Ahmet Sönmez, Farouk, Salih, Çağrı, Ali(Aydın), Doğukan, Sercan, Tansel(Ali Savaşan), Halil(Hamit), Billy.

Mesarya: Hasan, Yusuf, Okan(Kadir), Bilal, Hüseyin, Abdullah(Cem), Remzi, İbrahim(Oğuzhan), Orhan, Candy(Salahi), Ertaç

Goller: Dk 9ahmet Sönmez (P), Dk. 78 Halil (Doğan T. B)

K.Kart:Dk. 71 Doğukan(DTB)



Aksa Süper Lig’in 23. haftasında Doğan Türk Birliği ile Mesarya karşılaştı. Mete Adanır Stadı’nda yer alan mücadeleyi Doğan Türk Birliği her iki devrede bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Doğan Türk Birliği 9’uncu dakikada kazandığı penaltı atışını Ahmet Sönmez ile gole çevirerek devreyi 1-0 üstün tamamladı.

78’inci dakikada Halil Turan farkı 2 yaparak maçın skorunu 2-0 ilan etti.

Doğan Türk Birliği’nde Doğukan 71’inci dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Hafta arasında kupada Cihangir’i eleyerek yarı finale yükselen Doğan Türk Birliği ligde beş maç aradan sonra galip geldi. Mesarya ise ligde iki maç sonra mağlup oldu. Bu sonuçla Doğan Türk Birliği puanını 40 yaparken, Mesarya 34 puanda kaldı



Fotoğraf: Özgür Göksel

