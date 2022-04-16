Doğan farklı kazandı

Stad: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna, Ümit Enes Gürlek, Engin Akkagün
DTB: Cenk, Kenan, Çağrı, Tansel, Aydın, Sercan, Ahmet Sönmez, Ali Savaşan, Halil, Doğukan, Billy
GHE: Feyyaz, Caner, Ali Nazlıoğlu, Ayden, Samet, Erdi, Mehmet, Alpay, Ali Rüşlü, Münür, Eşref
Goller: Dk 30 Kenan Oshan Dk 33 Halil Turan Dk 53 Bılly Micheal (DTB)
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’ında oynanan Aksa Süper Ligi 27. Hafta maçında DTB - GHE takımını 3-0 mağlup etti.
Maça etkili başlayan ev sahibi takım Kenan Oshan ve Halil Turan ile 30 ve 33 de 2-0 öne geçti.
İlk devre bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım Billy ile maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla DTB 44 puana yükseldi. GHE 6 puanda kaldı.
Fotoğraflar. ÖZGÜR GÖKSEL