Doğan farklı kazandı

Aksa Süper Ligi 27. Hafta maçı Girne derbisinde Doğan Türk Birliği - Girne Halk Evi takımını 3-0 mağlup ederek haftalar sonra farklı kazandı

Stad: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Ümit Enes Gürlek, Engin Akkagün

DTB: Cenk, Kenan, Çağrı, Tansel, Aydın, Sercan, Ahmet Sönmez, Ali Savaşan, Halil, Doğukan, Billy

GHE: Feyyaz, Caner, Ali Nazlıoğlu, Ayden, Samet, Erdi, Mehmet, Alpay, Ali Rüşlü, Münür, Eşref

Goller: Dk 30 Kenan Oshan Dk 33 Halil Turan Dk 53 Bılly Micheal (DTB)



Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’ında oynanan Aksa Süper Ligi 27. Hafta maçında DTB - GHE takımını 3-0 mağlup etti.

Maça etkili başlayan ev sahibi takım Kenan Oshan ve Halil Turan ile 30 ve 33 de 2-0 öne geçti.

İlk devre bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım Billy ile maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla DTB 44 puana yükseldi. GHE 6 puanda kaldı.

Fotoğraflar. ÖZGÜR GÖKSEL