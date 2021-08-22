Doğan farklı kazandı

Özgür GÖKSEL
AKSA Süper Lig ve AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren takımlar, hazırlık ve anı maçlarına ağırlık verdiler.
Oynanan hazırlık maçlarından biri de Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği arasında oldu. Gençlik Gücü, Doğan Türk Birliği’ni Atilla Topaloğlu Sahasında konuk ederken, konuk ekip Doğan Türk Birliği rakibini 4 – 1 mağlup ederek, farklı bir galibiyet aldı.
Doğan Türk Birliği’ni galibiyete taşıyan goller, Tansel 2, Halil ve Billy’dengelirken, Gençlik Gücü’nün tek golünü İrfan Boşnak attı.
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