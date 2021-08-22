banner583
Baf'ın Skulli köyü yakınlarında büyük yangın
Baf'ın Skulli köyü yakınlarında büyük yangın
27 0
Genesis'in ilk elektrikli SUV'si GV60 tanıtıldı
Genesis'in ilk elektrikli SUV'si GV60 tanıtıldı
27 0
 
Tüp gaza zam yolda
Tüp gaza zam yolda
26 0
Koronavirüs ilacı geliyor
Koronavirüs ilacı geliyor
1.2B 0
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
12 0
“Bu çöpleri buraya insanlar değil de hayvanlar mı bıraktı?”
“Bu çöpleri buraya insanlar değil de hayvanlar mı bıraktı?”
34 0
Galatasaray, turu İstanbul’a bıraktı
Galatasaray, turu İstanbul’a bıraktı
22 0
banner661

Doğan farklı kazandı

banner476

banner666
Doğan farklı kazandı
Özgür GÖKSEL
AKSA Süper Lig ve AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren takımlar, hazırlık ve anı maçlarına ağırlık verdiler.
Oynanan hazırlık maçlarından biri de Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği arasında oldu. Gençlik Gücü, Doğan Türk Birliği’ni Atilla Topaloğlu Sahasında konuk ederken, konuk ekip Doğan Türk Birliği rakibini 4 – 1 mağlup ederek, farklı bir galibiyet aldı.
Doğan Türk Birliği’ni galibiyete taşıyan goller, Tansel 2, Halil ve Billy’dengelirken, Gençlik Gücü’nün tek golünü İrfan Boşnak attı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.