Doğan ezeli rakibinin kalecisini aldı

Doğan Türk Birliği kalecisi Cem Dursun'un, Türkiye'ye gitmesinden dolayı kaleci transferi gerçekleştirdi.
Doğan Türk Birliği ezeli rakibi Türk Ocağı'ndan tecrübeli kaleci Cenk Yılmaz'ı transfer etti.
Yıllarca birçok takımda başarıyla forma giyen Cenk, yeni takımının sezon açılışına katıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.