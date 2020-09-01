Doğan ezeli rakibinin kalecisini aldı

Doğan Türk Birliği kalecisi Cem Dursun'un, Türkiye'ye gitmesinden dolayı kaleci transferi gerçekleştirdi.

Doğan Türk Birliği ezeli rakibi Türk Ocağı'ndan tecrübeli kaleci Cenk Yılmaz'ı transfer etti.

Yıllarca birçok takımda başarıyla forma giyen Cenk, yeni takımının sezon açılışına katıldı.