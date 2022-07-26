Doğan Ertürk, Baf’la yolları ayırdı

NİYAZİ ERGÜLEN
Genç futbolcu Doğan Ertürk kulübü 1. Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu ile anlaşamadı.
Bonservisi Baf Ülkü Yurdu’nda bulunan genç futbolcu kiralık listesine konuldu.
22 yaşında olan Ertürk, sağ-sol kanat olarak oynamakta.
Doğan Ertürk’e Bağcıl’ın talip olduğu bildirilirken, gelen teklifleri değerlendirmek istiyor.
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