Doğan efsanesinin torunu da Doğan'da

K-PET Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Doğan Türk Birliği transferlerine devam ediyor.

Doğan Türk Birliği forvet hattına takviye yaparken, Doğan Türk Birliği efsanesi Önder Konuloğlu'nun (Önder Arap) torunu, bir dönemin önemli golcüsü Yücel'in oğlu Kaan'ı kadrosuna kattı.

Uzun boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Kaan geçtiğimiz sezonu Karşıyaka'da geçirdi.

