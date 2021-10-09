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Doğan, Dumlupınar’ı rahat geçti

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Doğan Türk Birliği dördüncü haftaya namağlup lider giren Yonpaş Dumlupınar’ı deplasmanda 3 – 0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı

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Doğan, Dumlupınar’ı rahat geçti
Yer: Dr Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, İsmail Egeli, Mehmet Ekşici
Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Olcay, İsmail, Turgut, Tahsin, Mert, Mehmet, Tufan, Weston, Emre, Eray
Doğan Türk Birliği: Cenk, Ahmet, Halil, Çağrı, Kenan, Aydın, Sercan, Ali, Doğukan, Billy, Faoruk
 
AKSA Süper Ligde haftanın en zorlu mücadelelerinden olan Yonpaş Dumlupınar – Doğan Türk Birliği maçını Doğan Türk Birliği deplasmanda farklı kazandı.
Sezon öncesinde oynanan 2 maçta rakibine mağlup olan, dördüncü haftaya da lider giren rakibine karşı iyi hazırlanan Doğan Türk Birliği, rakibini 3 – 0 mağlup etti.Yonpaş Dumlupınar ise ilk kez mağlup oldu.
Maça hızlı başlayan Doğan Türk Birliği henüz 3. dakikada Kenan Oshan ile 1 – 0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk devrenin de skorunu belirledi.
İkinci devrede rakibine oranla istediklerini daha iyi yapan Doğan Türk Birliği, 60’da Ahmet Sönmez’in kafa golüyle rahatlarken, 82’de Halil Turan skoru belirledi. 0 – 3   
 
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