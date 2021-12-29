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Doğan, Dörtyol’da tura yol aldı

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Doğan, Dörtyol’da tura yol aldı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda 1. tur ilk gün maçları oynandı.
Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği, Birinci Lig lideri SFC Dörtyol’a, AdemNural Stadında konuk oldu. Mehmet Sezener’in yönettiği maçı Doğan Türk Birliği 3 – 2 kazandı. İlk devresi 1 – 2 biten maçta Doğan Türk Birliği’nin gollerini AfünGirgen, Kaan Borova 2 attı.  SFC Dörtyol’un gollerini biri penaltıdan olmak üzere Berkant atarken, 2 – 3’lük skorla turu sarı lacivertliler geçti.
 
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