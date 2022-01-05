Doğan devre arasında güç depolayacak

Necati KÜLAHLILAR
AKSA Süper Lig’de üçüncü sırada bulunan Doğan Türk Birliği ikinci devre çalışmalarınaevinde devam ederken 10 Ocak’tan itibaren ise 14 Ocak’a kadar Acapulco Otelde kamp yapacak.
Dört günlük kamp süresince Çetinkaya ile hazırlık maçı yapmayı planlıyor.Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan ligde üçüncü sırada bulunmalarından dolayı iyi bir kamp süreci geçirmeyi düşündüklerini belirterek, kamp sürecinde güç depolayacaklarını vurguladı.
Transfer konusunda ise açıklama yapan Oshan, transfer yapmayı düşünmediklerini belirtti.
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