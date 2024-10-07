Doğan, Değirmenlik’i Tunç’la pençeledi

Konuk ettiği Miracle Değirmenlik’i Tunç’un golleri ile 2 – 0 mağlup eden Doğan Türk Birliği haftayı 3 puanla kapattı. Aldığı bu galibiyetle Doğan Türk Birliği puanını 9 yaparken, Miracle Değirmenlik 3 puanda kaldı

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Halil Atlar, Ahmet Genç

Doğan Türk Birliği: Dursun, Macdonal, Tunahan, Selim (Dk 90+4 Serhat), Emre, Doğukan (Dk 73 Farouk), Ali Savaşan (Dk 90+4 Koral), Bılly (Dk 90+4 Kaan), Tunç (Dk 73 Arda), Kenan, Gıme Toure.

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Hasan Ulukök, Adil (Dk 75 Doğan), Emirhan, Mustafa Vardi, Yakup (Dk 75 Rahmi), Ünal, Semih (Dk 46 Şükrü), Akabueze, Fırat(Dk 64 Balde), Amınu (Dk 60 Sertan).

Goller: Dk 18, 66 Tunç (Doğan Türk Birliği).



Aksa Süper ligde üçüncü haftanın kapanış karşılaşmasında Doğan Türk Birliği Miracle Değirmenlik’i konuk etti.

Miracle Değirmenlik’i Tunç’un golleri ile 2 – 0 mağlup eden Doğan Türk Birliği haftayı 3 puanla kapattı. Aldığı bu galibiyetle Doğan Türk Birliği puanını 9 yaparken, Miracle Değirmenlik 3 puanda kaldı. Miracle Değirmenlik’te oyuna 75. Dakikada Adil’in yerine dahil olan Doğan Alp 80. Dakikada girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemedi. 5 değişikli hakkını tamamlayan Miracle Değirmenlik son bölümü rakibi karşısında 10 kişi mücadele etti.

4.dk: Gelişen Doğan Türk Birliği atağında ceza alanı içerisinde Gıme Toure’nin ortasını savunma kornere çeldi.

15.dk: Miracle Değirmenlik’in paslaşarak kullandığı serbest atışta Ünal’ın ortasında Akabueze istediği vuruşu yapamadı.

18.dk: Gelişen Doğan Türk Birliği atağında sağ kanattan Bılly’nin ortasında Tunç kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi.1-0

24.dk: Etkili gelişen Doğan Türk Birliği atağında Bılly’nin vuruşunu kaleci Hasan Piro kornere çeldi.

45+3.dk: Miracle Değirmenlik atağında Akabueze’nin ceza alanı dışından vuruşunu kaleci Dursun kornere çeldi.

48.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında Şükrü’nün güzel vuruşunu kaleci Dursun kornere çeldi.

66.dk: Doğan Türk Birliği kontra atağında Tunç farkı ikiye çıkardı.2-0

80.dk: Girdiği ikili mücadelede sakatlanan Doğan Alp oyuna devam edemedi.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır StadıUtku Hamamcıoğlu, Halil Atlar, Ahmet GençDursun, Macdonal, Tunahan, Selim (Dk 90+4 Serhat), Emre, Doğukan (Dk 73 Farouk), Ali Savaşan (Dk 90+4 Koral), Bılly (Dk 90+4 Kaan), Tunç (Dk 73 Arda), Kenan, Gıme Toure.Hasan Piro, Hasan Ulukök, Adil (Dk 75 Doğan), Emirhan, Mustafa Vardi, Yakup (Dk 75 Rahmi), Ünal, Semih (Dk 46 Şükrü), Akabueze, Fırat(Dk 64 Balde), Amınu (Dk 60 Sertan).Dk 18, 66 Tunç (Doğan Türk Birliği).Aksa Süper ligde üçüncü haftanın kapanış karşılaşmasında Doğan Türk Birliği Miracle Değirmenlik’i konuk etti.Miracle Değirmenlik’i Tunç’un golleri ile 2 – 0 mağlup eden Doğan Türk Birliği haftayı 3 puanla kapattı. Aldığı bu galibiyetle Doğan Türk Birliği puanını 9 yaparken, Miracle Değirmenlik 3 puanda kaldı. Miracle Değirmenlik’te oyuna 75. Dakikada Adil’in yerine dahil olan Doğan Alp 80. Dakikada girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemedi. 5 değişikli hakkını tamamlayan Miracle Değirmenlik son bölümü rakibi karşısında 10 kişi mücadele etti.4.dk: Gelişen Doğan Türk Birliği atağında ceza alanı içerisinde Gıme Toure’nin ortasını savunma kornere çeldi.15.dk: Miracle Değirmenlik’in paslaşarak kullandığı serbest atışta Ünal’ın ortasında Akabueze istediği vuruşu yapamadı.18.dk: Gelişen Doğan Türk Birliği atağında sağ kanattan Bılly’nin ortasında Tunç kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi.1-024.dk: Etkili gelişen Doğan Türk Birliği atağında Bılly’nin vuruşunu kaleci Hasan Piro kornere çeldi.45+3.dk: Miracle Değirmenlik atağında Akabueze’nin ceza alanı dışından vuruşunu kaleci Dursun kornere çeldi.48.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında Şükrü’nün güzel vuruşunu kaleci Dursun kornere çeldi.66.dk: Doğan Türk Birliği kontra atağında Tunç farkı ikiye çıkardı.2-080.dk: Girdiği ikili mücadelede sakatlanan Doğan Alp oyuna devam edemedi.Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.