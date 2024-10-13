Doğan'dan zirveye pençe

Süper Ligde ilk 3 haftayı kayıpsız geçen C. B. Gençlik Gücü ile Doğan T. Birliği arasındaki mücadelenin galibi Selim Saygı’nın attığı golle Doğan T. Birliği oldu

Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Burak Yiğit, Mehmet V. Çelik.

C.B. Gençlik Gücü: Kemal, Çağrı , Necati, Can, İbrahim Köse, (Orhan Çokbekler) Mohamed Fofana( Mahmut ), Oumar Diouf, Ali(Mert Ateş), Mustafa, Arif, İbrahim H. Karadal.

Doğan T. Birliği: Dursun C. Ateş, Tunahan, Tunç, Emre, Kenan(Koral), Ali Savaşan, Macdonald Niba, Selim Saygı(Arda E. Metin), Doğukan Demirman (Faoruk Dadzie), Gime Toure, Billy Michael (Serhat Deste)

Gol: Dk. 40 Selim Saygı (DTB)





AKSA Süper Lig’in 4’üncü haftasında ligin iki güçlü ekibi China Bazaar Gençlik Gücü ve Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Lefkoşa’da oynanan maçı tek golle kazanan Doğan Türk Birliği, haftaya lider giren Mağusa Türk Gücü’nün puan kaybetmesiyle birlikte ligin yeni lideri oldu. Mücadeledeki tek gol 40’ıncı dakikada Selim Saygı’dan geldi.

Doğan Türk Birliği, 4’üncü haftanın sonunda da galip gelerek, çıktığı 4 karşılaşmayı da kazanan tek ekip oldu ve 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Bu karşılaşmaya kadar 3’te 3 yaparak dikkat çeken China Bazaar Gençlik Gücü ise, eksiklerle oynadığı bu karşılaşma sonunda 9 puanda kaldı.

Ligin 5’inci haftasında lider Doğan Türk Birliği’nin konuğu bir diğer Girne ekibi Alsancak Yeşilova olacak, China Bazaar Gençlik Gücü ise Gönyeli’nin konuğu olacak.



