banner913
banner932
Kozanköy’den Maraş’ta tarihi galibiyet
Kozanköy’den Maraş’ta tarihi galibiyet
86 0
Girne Arkın Group Fest 24'e, muhteşem kapanış
Girne Arkın Group Fest 24'e, muhteşem kapanış
47 0
 
"Bunu da sineye çekecek misiniz?”
42 0
"Sizden utanıyoruz, istifa edin!”
41 0
“Riyakarlık, düzenbazlık, ahlaksızlık, yalan, entrika”
“Riyakarlık, düzenbazlık, ahlaksızlık, yalan, entrika”
30 0
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
37 0
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
120 0
banner1032

Doğan'dan zirveye pençe

banner1020

Süper Ligde ilk 3 haftayı kayıpsız geçen C. B. Gençlik Gücü ile Doğan T. Birliği arasındaki mücadelenin galibi Selim Saygı’nın attığı golle Doğan T. Birliği oldu

banner1045
Doğan'dan zirveye pençe
banner971
Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Burak Yiğit, Mehmet V. Çelik.
C.B. Gençlik Gücü: Kemal, Çağrı , Necati, Can, İbrahim Köse, (Orhan Çokbekler) Mohamed Fofana( Mahmut ), Oumar Diouf, Ali(Mert Ateş), Mustafa, Arif,  İbrahim H. Karadal.
Doğan T. Birliği: Dursun C. Ateş, Tunahan, Tunç, Emre, Kenan(Koral), Ali Savaşan, Macdonald Niba, Selim Saygı(Arda E. Metin),  Doğukan Demirman  (Faoruk Dadzie), Gime Toure, Billy Michael (Serhat Deste)
Gol: Dk. 40 Selim Saygı (DTB)
 
 
AKSA Süper Lig’in 4’üncü haftasında ligin iki güçlü ekibi China Bazaar Gençlik Gücü ve Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Lefkoşa’da oynanan maçı tek golle kazanan Doğan Türk Birliği, haftaya lider giren Mağusa Türk Gücü’nün puan kaybetmesiyle birlikte ligin yeni lideri oldu. Mücadeledeki tek gol 40’ıncı dakikada Selim Saygı’dan geldi.
Doğan Türk Birliği, 4’üncü haftanın sonunda da galip gelerek, çıktığı 4 karşılaşmayı da kazanan tek ekip oldu ve 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Bu karşılaşmaya kadar 3’te 3 yaparak dikkat çeken China Bazaar Gençlik Gücü ise, eksiklerle oynadığı bu karşılaşma sonunda 9 puanda kaldı.
Ligin 5’inci haftasında lider Doğan Türk Birliği’nin konuğu bir diğer Girne ekibi Alsancak Yeşilova olacak, China Bazaar Gençlik Gücü ise Gönyeli’nin konuğu olacak.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.